Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины. В то же время, его партия будет участвовать в парламентских и местных выборах.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина24".

Гриценко заявил, что лично участвовать в президентской гонке не планирует.

"Желание идти на выборы у меня нет ... Партия "Гражданская позиция" пойдет и на местные, и на парламентские выборы и вероятно на президентские выборы, и я их буду поддерживать, но я лично выдвигать свою кандидатуру не планирую", - сказал Гриценко.

Как сообщало РБК-Украина, опрос в конце июля показал, что 3% украинцев готовы проголосовать за Гриценко на выборах президента.

Ранее суд в РФ приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко до шести лет тюрьмы.

Отметим, на выборах президента в 2019 году Гриценко занял пятое место и набрал 6,91%.