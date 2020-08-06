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Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты

Киев, Четверг 06 августа 2020 05:03
Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты
Автор: Инна Собора

Он заявил, что свою кандидатуру больше не будет выдвигать

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины. В то же время, его партия будет участвовать в парламентских и местных выборах.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина24".

Гриценко заявил, что лично участвовать в президентской гонке не планирует.

"Желание идти на выборы у меня нет ... Партия "Гражданская позиция" пойдет и на местные, и на парламентские выборы и вероятно на президентские выборы, и я их буду поддерживать, но я лично выдвигать свою кандидатуру не планирую", - сказал Гриценко.

Как сообщало РБК-Украина, опрос в конце июля показал, что 3% украинцев готовы проголосовать за Гриценко на выборах президента.

Ранее суд в РФ приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко до шести лет тюрьмы.

Отметим, на выборах президента в 2019 году Гриценко занял пятое место и набрал 6,91%.

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