Гриценко більше не буде балотуватися в президенти

Фото: Анатолій Гриценко (РБК-Україна)

Він заявив, що свою кандидатуру більше не висуватиме

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що більше не буде балатуватися в президенти України. Водночас, його партія буде брати участь у парламентських і місцевих виборах.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Украіна24".

Гриценко заявив, що особисто брати участь у президентській гонці не планує.

"Бажання йти на вибори у мене немає... Партія "Громадянська позиція" піде і на місцеві, і на парламентські вибори і ймовірно на президентські вибори, і я їх буду підтримувати, але я особисто висувати свою кандидатуру планів не маю", - сказав Гриценко.

Як повідомляло РБК-Україна, опитування наприкінці липня показало, що 3% українців готові проголосувати за Гриценка на виборах президента.

Раніше, суд в РФ засудив екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка до шести років в'язниці.

Зазначимо, на виборах президента в 2019 році Гриценко посів п'яте місце і набрав 6,91%.