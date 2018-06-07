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Грицак: с начала войны были убиты 26 сотрудников СБУ

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 12:18
Фото: Василий Грицак (flickr.com/Security Service of Ukraine)
Фото: Василий Грицак (flickr.com/Security Service of Ukraine)

Грицак отметил, что российские спецслужбы не играют по правилам

С начала войны были убиты 26 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"26 украинских сотрудников СБУ были убиты от начала войны", - заявил Грицак, отметив, что российские спецслужбы не играют по правилам.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на протяжении прошлых суток, 6 июня, боевики 25 раз нарушали режим прекращения огня, двое украинских военных погибли, трое ранены. По данным разведки, противнику также понес потери: 5 оккупантов уничтожены и 3 ранены.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Российская Федерация, Василий Грицак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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