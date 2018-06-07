Грицак: с начала войны были убиты 26 сотрудников СБУ

Грицак отметил, что российские спецслужбы не играют по правилам

С начала войны были убиты 26 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"26 украинских сотрудников СБУ были убиты от начала войны", - заявил Грицак, отметив, что российские спецслужбы не играют по правилам.

Читайте перевод интервью Главы СБУ Василия Грицака шеф-редактора(!) самой тиражной газеты Bild «Мы сможем доказать вину России»: новое измерение не только эффективной работы отечественных спецслужб, но и профессиональной коммуникации с нашими ключевыми партнерами! Danke @jreichelt @ronzheimer pic.twitter.com/1K2XQxNyGk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 7, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на протяжении прошлых суток, 6 июня, боевики 25 раз нарушали режим прекращения огня, двое украинских военных погибли, трое ранены. По данным разведки, противнику также понес потери: 5 оккупантов уничтожены и 3 ранены.