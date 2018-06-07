На Донбасі за добу поранено двох українських військових

За даними розвідки, загинуло 5 проросійських бойовиків, трьох поранено
В районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) упродовж минулої доби, 6 червня, бойовики 25 разів порушували режим припинення вогню, двоє українських військових загинули, трьох поранено. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням тільки стрілецької зброї.
У штабі зазначають, що активізація російсько-окупаційних військ почалася вночі в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Широкине, та що підрозділи ООС дали ворогові адекватну відповідь.
За даними розвідки, противнику також завдано втрат: 5 окупантів знищено та 3 поранено.
Сьогодні, упродовж ночі 7 червня, мала ознаки загострення ситуація на Луганщині - окупанти 5 разів відкривали вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське.
Зведення прес-центру об’єднаних сил станом на 7:00 07 червня 2018 року #ООС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 6...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 6 червня 2018 р.
Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 5 червня 2018 року, ліквідовано 2 бойовиків, ще 4 поранено.