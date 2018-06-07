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На Донбасі за добу поранено двох українських військових

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 07:19
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

За даними розвідки, загинуло 5 проросійських бойовиків, трьох поранено

В районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) упродовж минулої доби, 6 червня, бойовики 25 разів порушували режим припинення вогню, двоє українських військових загинули, трьох поранено. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням тільки стрілецької зброї.

У штабі зазначають, що активізація російсько-окупаційних військ почалася вночі в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Широкине, та що  підрозділи ООС дали ворогові адекватну відповідь.

За даними розвідки, противнику також завдано втрат: 5 окупантів знищено та 3 поранено.

Сьогодні, упродовж ночі 7 червня, мала ознаки загострення ситуація на Луганщині - окупанти 5 разів відкривали вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське.

 

Зведення прес-центру об’єднаних сил станом на 7:00 07 червня 2018 року #ООС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 6...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 6 червня 2018 р.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 5 червня 2018 року, ліквідовано 2 бойовиків, ще 4 поранено.

 

Об'єднані сили розмінували околиці Південного Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на донецькому напрямку
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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