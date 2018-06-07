Грицак: від початку війни було вбито 26 співробітників СБУ

Грицак зазначив, що російські спецслужби не грають за правилами

Від початку війни було вбито 26 співробітників Служби безпеки України (СБУ). Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив глава СБУ Василь Грицак, повідомляє посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

"26 українських співробітників СБУ було вбито від початку війни", - заявив Грицак, зазначивши, що російські спецслужби не грають за правилами.

Читайте переклад інтерв‘ю Голови СБУ Василя Грицака шеф-редактору(!) найтиражнішої газети Bild «Ми зможемо довести вину Росії»: новий вимір не лише ефективної роботи вітчизняних спецслужб, а й професійної комунікації з нашими ключовими партнерами! Danke @jreichelt @ronzheimer pic.twitter.com/1K2XQxNyGk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 7, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) упродовж минулої доби, 6 червня, бойовики 25 разів порушували режим припинення вогню, двоє українських військових загинули, трьох поранено. За даними розвідки, противнику також завдано втрат: 5 окупантів знищено та 3 поранено.