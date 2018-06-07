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Грицак: від початку війни було вбито 26 співробітників СБУ

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 12:18
Фото: Василь Грицак (flickr.com/Security Service of Ukraine)
Фото: Василь Грицак (flickr.com/Security Service of Ukraine)

Грицак зазначив, що російські спецслужби не грають за правилами

Від початку війни було вбито 26 співробітників Служби безпеки України (СБУ). Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив глава СБУ Василь Грицак, повідомляє посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

"26 українських співробітників СБУ було вбито від початку війни", - заявив Грицак, зазначивши, що російські спецслужби не грають за правилами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) упродовж минулої доби, 6 червня, бойовики 25 разів порушували режим припинення вогню, двоє українських військових загинули, трьох поранено. За даними розвідки, противнику також завдано втрат: 5 окупантів знищено та 3 поранено.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Російська Федерація, Василий Грицак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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