Грип та ГРВІ циркулюють у 22 областях України: епідпоріг перевищений у п’яти регіонах

Він зазначає, що станом на сьогодні у 22 областях країни зареєстрована циркуляція вірусів грипу, що свідчить про перехід від гострих респіраторних вірусних інфекцій до грипу. У пʼяти областях - Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій - захворюваність перевищила епідемічний поріг, і в цих регіонах застосовуються карантинні або обмежувальні заходи.

Він також зазначив, що у 12-ти областях спостерігається незначне підвищення епідемічного порогу, і там введені локальні обмеження залежно від ситуації в окремих містах та районах.

Захворюваність на грип є типовою для цього періоду року. У першому кварталі зазвичай фіксується збільшення випадків грипу та ГРВІ. У поточному епідсезоні рівень захворюваності на 13-15% нижчий порівняно з минулим роком. Загалом, за тиждень на грип та ГРВІ хворіють від 250 до 270 тисяч українців.

За весь епідсезон від ускладнень грипу та ГРВІ померло 33 особи, всі вони не були вакциновані. Кузін підкреслив, що зазвичай протягом епідемічного сезону фіксується близько 50 летальних випадків через ці захворювання.

Незважаючи на загрози, рівень госпіталізації залишається низьким - близько 9 тисяч осіб за тиждень. Однак вакцинація від грипу залишається на низькому рівні, оскільки вакцина не входить до Національного календаря щеплень і є платною. Минулого року вакцинувалися близько 50 тисяч осіб, здебільшого медичні працівники та люди з високим ризиком захворіти.