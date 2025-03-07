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Грипп и ОРВИ циркулируют в 22 областях Украины: эпидпорог превышен в пяти регионах

Пятница 07 марта 2025 19:34
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Грипп и ОРВИ циркулируют в 22 областях Украины: эпидпорог превышен в пяти регионах Фото: Грипп и ОРВИ в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине зафиксирована циркуляция вирусов гриппа в 22 областях. В пяти регионах превышен эпидемический порог заболеваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире телемарафона.

Он отмечает, что по состоянию на сегодня в 22 областях страны зарегистрирована циркуляция вирусов гриппа, что свидетельствует о переходе от острых респираторных вирусных инфекций к гриппу. В пяти областях - Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой - заболеваемость превысила эпидемический порог, и в этих регионах применяются карантинные или ограничительные меры.

Он также отметил, что в 12-ти областях наблюдается незначительное повышение эпидемического порога, и там введены локальные ограничения в зависимости от ситуации в отдельных городах и районах.

Заболеваемость гриппом является типичной для этого периода года. В первом квартале обычно фиксируется увеличение случаев гриппа и ОРВИ. В текущем эпидсезоне уровень заболеваемости на 13-15% ниже по сравнению с прошлым годом. В общем, за неделю гриппом и ОРВИ болеют от 250 до 270 тысяч украинцев.

За весь эпидсезон от осложнений гриппа и ОРВИ умерло 33 человека, все они не были вакцинированы. Кузин подчеркнул, что обычно в течение эпидемического сезона фиксируется около 50 летальных случаев из-за этих заболеваний.

Несмотря на угрозы, уровень госпитализации остается низким - около 9 тысяч человек за неделю. Однако вакцинация от гриппа остается на низком уровне, поскольку вакцина не входит в Национальный календарь прививок и является платной. В прошлом году вакцинировались около 50 тысяч человек, в основном медицинские работники и люди с высоким риском заболеть.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и Covid-19 пришелся на февраль. В марте же наблюдается постепенное снижение количества новых случаев.

Также мы писали, что в Киеве продолжает расти количество больных гриппом и ОРВИ. Один человек умер от осложнений гриппа.

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