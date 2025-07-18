Грім серед ясного неба: Україна сенсаційно програла Сербії у волейбольній Лізі націй

Україна - Сербія: як пройшов матч Ліги націй

Початок першого сету був досить рівним, і лідер змінювався чотири рази. Однак до середини партії українці перехопили ініціативу, здобувши перевагу в чотири очки за рахунку 19:15.

Проте збірна України не змогла її втримати, програвши шість поспіль подач. У підсумку, серби зберегли позитивний для себе результат, здобувши перемогу в партії з рахунком 25:22.

Друга партія також розпочалася з лідерства України, але перевага знову була втрачена. До кінця сету українці лише збільшили своє відставання до шести очок і зазнали другої поразки з рахунком 25:19.

У третьому сеті "синьо-жовті" одразу почали програвати в рахунку, і до кінця матчу їхнє відставання лише збільшилося. Зрештою, Україна завершила гру розгромною поразкою з відставанням у вісім очок, поступившись 17:25.

Найрезультативнішим гравцем у складі України став Василь Тупчій, який набрав 15 очок. По 10 балів у активі записали Дмитро Янчук та капітан Юрій Семенюк.

Кадри з матчу Україна - Сербія (фото: volleyballworld.com)

Загалом, команда під керівництвом Рауля Лосано зазнала п'ятої поразки у розіграші Ліги націй-2025. Примітно, що це лише друга поразка з рахунком 0:3. До цього українці так програвали лише олімпійським чемпіонам - Франції.

Турнірна таблиця Ліги націй з волейболу

Після 11 поєдинків збірна України має в активі 18 очок і розташовується на шостій позиції. У нашої збірної - 6 перемог і співвідношення сетів 24:22.

На першому місці таблиці знаходиться Бразилія, яка здобула 9 перемог у 10 матчах, набрала 26 очок та має перевагу за виграними сетами - 29:9.

На другій позиції Італія - 8 перемог у 10 зустрічах, 22 очки і співвідношення сетів 27:14.

Третє місце посідає Польща, яка має 7 перемог у 10 матчах, 20 очок і співвідношення 25:15.

Четвертою йде Японія - у неї також 7 перемог, але вже у 11 поєдинках. Команда має 20 очок і сетове співвідношення 24:17.

П'яту сходинку займає Франція, яка провела 9 матчів, виграла 6, має 18 очок та співвідношення сетів 22:13.

Сьоме місце у Куби - 6 перемог у 10 матчах, стільки ж очок (18), але кращий баланс сетів - 24:20.

Замикає вісімку лідерів Словенія, яка також має 6 перемог у 10 зустрічах, 17 очок та співвідношення 19:17.

Наступний матч збірна України у рамках Ліги націй-2025 проведе у неділю, 20 липня, коли зустрінеться з Канадою.