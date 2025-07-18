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Гром среди ясного неба: Украина сенсационно проиграла Сербии в волейбольной Лиге наций

Пятница 18 июля 2025 19:30
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Гром среди ясного неба: Украина сенсационно проиграла Сербии в волейбольной Лиге наций Украина неожиданно проиграла Сербии в волейбольной Лиге наций (фото: facebook.com/volleyballua)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по волейболу потерпела второе подряд поражение в Лиге наций-2025, неожиданно уступив Сербии со счетом 0:3. Эта игра состоялась в рамках третьей соревновательной недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина - Сербия: как прошел матч Лиги наций

Начало первого сета было достаточно ровным, и лидер менялся четыре раза. Однако к середине партии украинцы перехватили инициативу, получив преимущество в четыре очка при счете 19:15.

Однако сборная Украины не смогла его удержать, проиграв шесть подряд подач. В итоге, сербы сохранили положительный для себя результат, одержав победу в партии со счетом 25:22.

Вторая партия также началась с лидерства Украины, но преимущество снова было упущено. К концу сета украинцы лишь увеличили свое отставание до шести очков и потерпели второе поражение со счетом 25:19.

В третьем сете "сине-желтые" сразу начали проигрывать в счете, и к концу матча их отставание лишь увеличилось. В конце концов, Украина завершила игру разгромным поражением с отставанием в восемь очков, уступив 17:25.

Самым результативным игроком в составе Украины стал Василий Тупчий, который набрал 15 очков. По 10 баллов в активе записали Дмитрий Янчук и капитан Юрий Семенюк.

Кадры из матча Украина - Сербия (фото: volleyballworld.com)

В общем, команда под руководством Рауля Лосано потерпела пятое поражение в розыгрыше Лиги наций-2025. Примечательно, что это лишь второе поражение со счетом 0:3. До этого украинцы так проигрывали только олимпийским чемпионам - Франции.

Турнирная таблица Лиги наций по волейболу

После 11 поединков сборная Украины имеет в активе 18 очков и располагается на шестой позиции. У нашей сборной - 6 побед и соотношение сетов 24:22.

На первом месте таблицы находится Бразилия, которая одержала 9 побед в 10 матчах, набрала 26 очков и имеет преимущество по выигранным сетам - 29:9.

На второй позиции Италия - 8 побед в 10 встречах, 22 очка и соотношение сетов 27:14.

Третье место занимает Польша, которая имеет 7 побед в 10 матчах, 20 очков и соотношение 25:15.

Четвертой идет Япония - у нее также 7 побед, но уже в 11 поединках. Команда имеет 20 очков и сетовое соотношение 24:17.

Пятую строчку занимает Франция, которая провела 9 матчей, выиграла 6, имеет 18 очков и соотношение сетов 22:13.

Седьмое место у Кубы - 6 побед в 10 матчах, столько же очков (18), но лучший баланс сетов - 24:20.

Замыкает восьмерку лидеров Словения, которая также имеет 6 побед в 10 встречах, 17 очков и соотношение 19:17.

Следующий матч сборная Украины в рамках Лиги наций-2025 проведет в воскресенье, 20 июля, когда встретится с Канадой.

Ранее мы писали, что украинская молодежка обыграла Италию и приблизилась к Евроволей-2026.

Перед этим женская сборная Украины повторила рекорд по титулам волейбольной Золотой Евролиги.

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