UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Грілися від газової плити. У Балаклії родина з чотирьох осіб загинула через отруєння

Ілюстративне фото: у Балаклії родина з чотирьох людей загинула через отруєння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У деокупованій Балаклії (Харківська область) загинула родина з чотирьох людей. Причиною стало отруєння чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області у Facebook.

У поліції зазначають, що про інцидент розповіла родичка загиблих. У квартирі виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, а також дівчаток 6 та 13 років.

За словами родички, через низьку температуру в будинку сім'я іноді включала газові конфорки, щоб зігрітися. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби встановили, що у квартирі газова витяжка засмічена та не функціонувала.

Зазначимо, що Балаклія сильно постраждала внаслідок обстрілів, багато будинків у місті зруйновано. При цьому опалювальний сезон там розпочався лише вчора, 4 листопада, тоді як у багатьох інших містах України він стартував кілька тижнів тому.

Нагадаємо, про деокупацію Балаклії стало відомо 8 вересня. Близько п'яти місяців місто перебувало під контролем росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазБалаклеяхарков