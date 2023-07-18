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Козловський привітав ФК "Рух" з 20-літнім ювілеєм

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Вівторок 18 липня 2023 11:43
Козловський привітав ФК "Рух" з 20-літнім ювілеєм Фото: Григорій Козловський - засновник ФК "Рух"(Львів), бізнесмен і меценат (fcruhlviv.com)
Автор: Олександр Мороз

У липні львівський футбольний клуб "Рух" відзначив 20-літній ювілей.Григорій Козловський, Засновник і президент клубу, привітав "жовто-чорних" з ювілеєм та пригадав історію клубу.

Як передає РБК-Україна, про це Григорій Козловський написав на своєму сайті.

За його словами, за 20 років "рухівці" пройшли чемпіонський шлях в обласному чемпіонаті та аматорах, пройшли усі професіональні футбольні ліги України та нині єдині представляють місто Львів в елітному дивізіоні України.

"Для футбольного клубу 20 років - не такий великий термін, але нам направду є що згадати та є чим похвалитись. Шлях, який ми пройшли разом, важкий та тернистий, але разом з тим унікальний. Рекорди на аматорському рівні, вихід в УПЛ, дебют наших юніорів в єврокубках, перемога в чемпіонаті України… Усе це наша історія, наш сон, який втілився в реальність", - наголосив Григорій Козловський.

Він також подякував тим, хто стояв біля витоків ФК "Рух" та сприяв його становленню. А також гравцям, які захищали кольори клубу та здобували перемоги.

"У цей день хочу подякувати людям, які стояли біля витоків нашого клубу, а саме, батькові Мирона Маркевича, який посадив це футбольне зерно у хороший грунт, Мирону Богдановичу, який поливав це зерно, тодішньому голові Львівської асоціації футболу Ярославу Грисю, який знайшов потрібні слова до двох непростих водоліїв, народжених в один день, та поєднав спільною метою. Окрема подяка гравцям, які захищали кольори нашого клубу та здобували перемоги на усіх рівнях, та зокрема вболівальникам, які весь цей час були з нами, за їхню віру, за те, що розділяли з нами незабутні миті та підтримували у важкі часи", - додав президент ФК "Рух".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що юніори футбольного клубу "Рух" здобули перемогу у вирішальному виїзному поєдинку з одеським "Чорноморцем". Таким чином, львів'яни другий рік поспіль фінішують першими у чемпіонаті, а також встановили новий рекорд.

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Григорій Козловський Футбол
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