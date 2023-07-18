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Козловский поздравил ФК "Рух" с 20-летним юбилеем

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Вторник 18 июля 2023 11:43
Козловский поздравил ФК "Рух" с 20-летним юбилеем Фото: Григорий Козловский – основатель ФК "Рух" (Львов), бизнесмен и меценат (fcruhlviv.com)
Автор: Александр Мороз

В июле львовский футбольный клуб "Рух" отметил 20-летний юбилей. Григорий Козловский, основатель и президент клуба, поздравил "желто-черных" с юбилеем и вспомнил историю клуба.

Как передает РБК-Украина, об этом Григорий Козловский написал на своем сайте.

По его словам, за 20 лет "руховцы" прошли чемпионский путь в областном чемпионате и любителях, прошли все профессиональные футбольные лиги Украины и единственные представляют город Львов в элитном дивизионе Украины.

"Для футбольного клуба 20 лет - не такой большой срок, но нам действительно есть что вспомнить и есть чем похвастаться. Путь, который мы прошли вместе, тяжелый и тернистый, но вместе с тем уникальный. Рекорды на любительском уровне, выход в УПЛ, дебют наших юниоров в еврокубках, победа в чемпионате Украины… Все это наша история, наш сон, воплотившийся в реальность", - подчеркнул Григорий Козловский.

Он также поблагодарил тех, кто стоял у истоков ФК "Рух" и способствовал его становлению. А также игрокам, которые защищали цвет клуба и одерживали победы.

"В этот день хочу поблагодарить людей, которые стояли у истоков нашего клуба, а именно, отца Мирона Маркевича, который посадил это футбольное зерно в хорошую почву, Мирона Богдановича, поливавшего это зерно, тогдашнему председателю Львовской ассоциации футбола Ярославу Грисю, который нашел нужные слова к двум непростым водолеям, рожденным в один день, и объединил общую цель: Отдельная благодарность игрокам, которые защищали цвета нашего клуба и одерживали победы на всех уровнях, и в частности болельщикам, которые все это время были с нами, за их веру, за то, что разделяли с нами незабываемые мгновения и поддерживали в трудные времена", - добавил президент ФК "Рух".

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что юниоры футбольного клуба "Рух" одержали победу в решающем выездном поединке с одесским "Черноморцем". Таким образом, львовяне второй год финишируют первыми в чемпионате, а также установили новый рекорд.

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Григорий Козловский Футбол
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