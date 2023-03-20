Козловський і ФК "Рух" передали вже третю партія безпілотників для ЗСУ

Безпілотники, які отримала 45-та бригада від "Руху", літакового типу - повноцінні два комплекси з двома пунктами управління. Розробляє та виготовляє їх український виробник.

Цей безпілотник має значну дальність польоту, стійкість перед ворожими засобами радіоелектронної боротьби і може перебувати у повітрі до 90 хвилин. Його використовують для глибинної розвідки в тилу ворога без небезпеки для операторів.

"Зараз війна має більше технологічний характер. Відрадно, що в Україні є власні виробництва високотехнологічних засобів боротьби. Перемога кується завжди нашими військовими на фронті, безпосередньо на лінії зіткнення, але не менш важливо те, що фундамент цієї перемоги закладається в тилу. Добре, що в тилу є вдосталь наукових умів, їхні зусилля спрямовані на допомогу нашій армії. І ці крила, які вони створюють, - наші крила перемоги, я в цьому впевнений, і на них ми її здобудемо", - заявив генеральний директор клубу Ігор Дедишин.

Одна з переваг "Мари" полягає у малій злітній вазі апарата - близько 2,5 кг та можливості запуску з руки без використання додаткових пристроїв. Весь комплекс разом із літальним апаратом, антенами та додатковим обладнання вміщається в сумку вагою до 20 кг.

Оператори "Мари" можуть швидко висуватися, розгортати та запускати комплекс і отримувати дані про ворожу техніку, склади та розміщення особового складу в тилу ворожих позицій. Це суттєво збільшує розвідувальні можливості, та, відповідно, дозволяє за допомогою артилерії нищити ворога до 30-40 кілометрів від лінії фронту.

"Мару", як розвідувальний комплекс, застосовують у бойових операціях іще з 2017-го року. Він малий і легкий, його легко переносити, обладнаний малошумною електричною силовою установкою, не потребує стартового устаткування чи злітної смуги та здатен шукати об’єкти та вести спостереження на відстані до 25-ти кілометрів у будь-який час доби.

Нагадаємо, раніше Григорій Козловський і футбольний клуб "Рух" напередодні вже передали 45-ій окремій артилерійській бригаді Збройних сил України 7 квадрокоптерів DJI Mavic 3, а також безпілотники "Посейдон" для ЗСУ.