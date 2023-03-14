Козловський та ФК "Рух" передали чергову партію допомоги українським артилеристам

Футбольний клуб "Рух" і його засновник Григорій Козловський передали 45-ій окремій артилерійській бригаді Збройних сил України 7 квадрокоптерів DJI Mavic 3. Також українські військові отримали металошукачі, оргтехніку та канцелярське приладдя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Григорія Козловського .

DJI Mavic 3 - це квадрокоптер, в можливості якого входить здійснення високоякісної фотозйомки або надання відео в режимі реального часу.

За своїми характеристиками він має можливість знімати в темний час доби, застосовуючи тепловізійну камеру. Військові використовують його переважно під час розвідувальних операцій. Але є змога переобладнати його та застосовувати, як ударний безпілотник.

Попри невеликі характеристики щодо дальності польоту та роботи по них РЕБів і антидронових рушниць, їх можна вдало використовувати, проводити розвідку на невеликих дистанціях і коригувати вогонь.

Підполковник 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ Олег Подлівахін висловив вдячність Козловському та ФК "Рух" за підтримку й додав, що допомога, яку надає клуб є дієвою та плідною.

"Дякуємо за активну громадську позицію в досягненні спільної мети у знищенні ворога. Хочу сказати, що з такою допомогою підрозділи артилерії досягнуть ще більше успіхів на полі бою", - зазначив він.

Своєю чергою, генеральний директор клубу Ігор Дедишин заявив, що з огляду на те, якою інтенсивною стає допомога клубу, можна сказати, що вони вийшли на інший рівень.

"Є багато замовлень, реагуємо на них. Але найголовніше, що з плином часу вдалося налагодити добру логістику, і ця допомога вже в нас на потоці. Вже є по 2-3 замовлення наперед, це триває постійно, процес не зупиняється. Дуже приємно, що військові бачать у нас надійного партнера. Завжди намагаємося вчасно доставити необхідну допомогу", - заявив Дедишин.