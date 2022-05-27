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Козловский: будущее Украины однозначно в ЕС и других европейских институтах

Фото: президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский (РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко, Александр Мороз

Президент футбольного клуба "РУХ" Григорий Козловский считает, что сейчас очень много людей мечтают стать украинцами. Будущее Украины однозначно в Европейском союзе и других европейских институтах.

Об этом Григорий Козловский заявил в интервью РБК-Украина.

"Сегодня украинский паспорт в мире - престижно, модно, и когда ты его вытаскиваешь заграницей, чувствуешь гордость за свою страну. Сейчас очень много людей мечтают стать украинцами. Я думаю, нас ждет и ЕС, и другие европейские институты. Впереди еще будет много светлых вещей, но для того нужно много работать и быть едиными. Потому что в единстве только будет наша сила", - заявил Козловский.

Бизнесмен также убежден, что мы все отстроим. Главное - чтобы Украина и украинцы были свободны. Своей свободы мы точно никому не подарим, добавляет он.

"За столько лет мы, даже не осознавая того, получили генокод, который просыпается в момент, который мы сами не ожидали. И делаем такие вещи, которые раньше и не снились. Именно благодаря этому те примеры героизма, того духа, той преданности стране, которыми сейчас восхищается вся страна, весь мир", - констатировал Григорий Козловский.

Напомним, в интервью Григорий Козловский также рассказал, какая с начала войны ситуация с его футбольным клубом и детской футбольной академией.

Также РБК-Украина писало, что Григорий Козловский в мае этого года сложил полномочия депутата Львовского областного совета. По его мнению, этот орган абсолютно отмерший и уже не нужен.

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ЕвросоюзЛьвовГригорий КозловскийВторжение России в Украину