ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Козловский: облсоветы себя отжили, их надо реорганизовать в исполкомы

Новина українською →
Львов, Пятница 27 мая 2022 13:23
Козловский: облсоветы себя отжили, их надо реорганизовать в исполкомы Фото: президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский (РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент футбольного клуба "РУХ" Григорий Козловский, который в мае этого года сложил полномочия депутата Львовского областного совета, считает, что этот орган абсолютно отмерший и уже не нужен.

Об этом Григорий Козловский рассказал в интервью РБК-Украина.

"Первые попытки уйти я сделал в прошлом году осенью, но меня уговорили побыть там до нового года. Из-за уважения к некоторым людям, и учитывая личную дружбу с некоторыми из однопартийцев, до нового года это не делал. Но у нас была договоренность, что в 2022 году на первой сессии я сложу полномочия. И как только объявили в облсовете, что должна быть сессия, я сразу написал заявление на сложение полномочий. Это не было сюрпризом для тех, кто там", - заявил Козловский.

По его словам, в нынешнем виде облсовета абсолютное не понятное образование. В таком состоянии она кроме политиканства, ничем не занимается.

"Этот орган абсолютно отмерший, и он уже не нужен. Была идея у новой власти в отношении исполкомов, мне кажется, что она рабочая, правильная и быстрая. Потому что решения должны приниматься быстро. Если бы вы пришли и послушали, как там могут мусолить мозг по пол года за один вопрос. А через пол года спроси, с чего все начиналось - люди уже и не помнят. Ходить, просто чтобы поболтать - меня это не устраивает. Я свое время ценю, лучше я это время уделю детям, семье и академии", - добавил бизнесмен.

Напомним, в интервью Григорий Козловский также рассказал, какая с начала войны ситуация с его футбольным клубом и детской футбольной академией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Львовская область Григорий Козловский Местное самоуправление
NEWS
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада