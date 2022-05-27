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Козловський: майбутнє України однозначно в ЄС та інших європейських інституціях

Фото: президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський (РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко, Олександр Мороз

Президент футбольного клубу "РУХ" Григорій Козловський вважає, що зараз дуже багато людей мріють стати українцями. Майбутнє України однозначно в Європейському союзі та інших європейських інституціях.

Про це Григорій Козловський заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Сьогодні український паспорт у світі - престижно, модно, і коли ти його витягуєш закордоном, відчуваєш гордість за свою країну. Зараз дуже багато людей мріють стати українцями. Я думаю, нас чекає і ЄС, і інші європейські інституції. Попереду ще буде багато світлих речей, але для того потрібно багато працювати та бути єдиними. Бо у єдності тільки буде наша сил", - заявив Козловський.

Бізнесмен також переконаний, що ми все відбудуємо. Головне - щоб Україна та українці були вільні. Своєї свободи ми точно нікому не подаруємо, додає він.

"За стільки років ми, навіть не усвідомлюючи того, отримали генокод, який просинається в момент, який ми самі не очікували. І робимо такі речі, які раніше й не снилися. Саме завдяки цьому ті приклади героїзму, того духу, тієї відданості країні, якими зараз захоплюється вся країна, весь світ", - констатував Григорій Козловський.

Нагадаємо, в інтерв'ю Григорій Козловський також розповів, яка з початку війни ситуація з його футбольним клубом та дитячою футбольною академією.

Також РБК-Україна писало, що Григорій Козловський у травні цього року склав повноваження депутата Львівського обласної ради. На його думку, цей орган є абсолютно відмерлий і вже не потрібен.

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