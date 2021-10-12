Грибник, которого двое суток искали в Карпатах, сам вернулся домой

Заблудившийся в Карпатах грибник, которого искали двое суток спасатели двух областей, нашелся. Мужчина самостоятельно вернулся домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.
О возвращении заблудившегося грибника в лесном массиве возле села Лопушное Тячевского района в ГСЧС сообщили его родные вечером 12 октября. Отмечается, что мужчина вернулся домой самостоятельно.
Состояние его здоровья удовлетворительное. В медицинской помощи он не нуждается. Поиски прекращены, добавили в региональном управлении ГСЧС.
Фото: заблудившийся в Карпатах грибник сам вернулся домой (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Напомним, сотрудники ГСЧС Закарпатской и Ивано-Франковской областей двое суток искали в лесу заблудившегося мужчину. К поискам привлекли кинологов с собаками и местных жителей. Обследовано было более 60 гектаров горной местности.