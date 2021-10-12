В Карпатах второй день ищут грибника. Обследовали уже 60 гектаров местности

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях второй день ищут 37-летнего мужчину. Он заблудился в лесу вблизи села Лопухов, когда собирал грибы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям .

Информация о пропаже грибника поступила спасателям вечером 10 октября от его брата. К поискам мужчины сейчас привлечены 20 спасателей из 4 горных поисково-спасательных отделений.

"Также в поисках участвуют кинологи с собаками и местное население. Сейчас уже обследовано более 60 гектаров горной местности", - отметили в ГСЧС.