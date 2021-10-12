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Грибник, якого дві доби шукали в Карпатах, сам повернувся додому

Автор: Дмитрий Кузнецов

Грибник, який заблукав у Карпатах, якого шукали дві доби рятувальники двох областей, знайшовся. Чоловік самостійно повернувся додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області.

Про повернення заблукалого грибника в лісовому масиві біля села Лопушне Тячівського району в ДСНС повідомили його рідні ввечері 12 жовтня. Зазначається, що чоловік повернувся додому самостійно.

Стан його здоров'я задовільний. Медичної допомоги він не потребує. Пошуки припинені, додали в регіональному управлінні ДСНС.

Фото: грибник, що заблукав у Карпатах, сам повернувся додому (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Нагадавши, співробітники ДСНС Закарпатської та Івано-Франківської областей дві доби шукали в лісі заблукалого чоловіка. До пошуків залучили кінологів з собаками і місцевих жителів. Обстежено було понад 60 гектарів гірської місцевості.

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КарпатыДСНСЗакарпатська область