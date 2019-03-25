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Гриба переводять в окрему камеру через початок голодування

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 19:01
Гриба переводять в окрему камеру через початок голодування
Фото: Павло Гриб (twitter.com informHR)

Через голодування українець не зможе приймати призначені йому ліки

Український політв'язень Павло Гриб сьогодні, 25 березня, написав офіційну заяву про початок голодування, його готують до переведення в окрему камеру в СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ. 

Як повідомив голова Громадської спостережної комісії Ростовської області Леонід Петрашіс, через голодування Гриб не зможе приймати прописані йому препарати від гастриту.

"Гриб в понеділок написав офіційну заяву про голодування, тепер він буде оглянутий лікарем і переведений в окрему камеру. Члени ОНК попередили його, що в зв'язку з голодуванням він не зможе приймати прописані йому препарати від гастриту, і це може негативно відіб'ється на здоров'ї засудженого" , - сказав Петрашіс.

Раніше батько політв'язня заявив, що Грибу необхідна операція, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка призведе до смерті юнака. 

Нагадаємо, Павлу Грибу у п'ятницю 22 березня оголосили вирок. Російський суд призначив йому покарання у вигляді 6 років тюрми за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі". Після оголошення вироку українець заявив про початок голодування. Водночас він має серйозні проблеми зі здоров'ям.

За день до оголошення вироку Гриб виступив на суді з останнім словом та побажав українським патріотам в полоні з гідністю пройти випробування. Наприкінці промови він вигукнув "Слава Україні!" і "Слава українській нації!".

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