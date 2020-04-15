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В Грецию в пустые из-за коронавируса отели переселят тысячу мигрантов

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 04:42
В Грецию в пустые из-за коронавируса отели переселят тысячу мигрантов
Иллюстративное фото (flickr.com ihhinsaniyardimvakfi)

Это сделают для предупреждения распространения коронавируса среди них

Около тысячи мигрантов переместят из лагерей на Лесбосе и других островах Греции в пустые отели на материке из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter еврокомиссара по внутренним делам Илва Йоханссона.

Речь идет об отелях, которые пустуют из-за распространения коронавируса.

"Благодаря совместным усилиям Еврокомиссии, агентства ООН по вопросам миграции и беженцев, правительства Греции и щедрости греческих граждан, около 1000 мигрантов из Лесбоса и других греческих островов, уязвимых перед пандемией Covid-19, переедут в номера свободных отелей", - отметила Йоханссон.

Ранее сообщалось, что в Греции из-за вспышки коронавирус на двухнедельный карантин закрыли лагерь для беженцев вблизи Афин. Коронавирус обнаружили у 21 человека в лагере, расположенном в 75 километрах от греческой столицы. Всего на территории лагеря живут около 2500 беженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции произошло возгорание коронавирус на борту круизного лайнера "El Venizelos". Заболевания коронавирус обнаружили у 20 пассажиров лайнера. На борту судна находятся от 30 до 82 украинцев.

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