ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Грецію у пусті через коронавірус готелі переселять тисячу мігрантів

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 04:42
В Грецію у пусті через коронавірус готелі переселять тисячу мігрантів
Ілюстративне фото (flickr.com ihhinsaniyardimvakfi)

Це зроблять для попередження поширення коронавірусу серед них

Близько тисячі мігрантів перемістять з таборів на Лесбосі та інших островах Греції до порожніх готелів на материку через небезпеку поширення коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter єврокомісара із внутрішніх справ Ілва Йоханссона.

Мова йде про готелі, які пустують через поширення коронавірусу.

"Завдяки спільним зусиллям Єврокомісії, агенції ООН з питань міграції та біженців, уряду Греції та щедрості грецьких громадян, близько 1000 мігрантів з Лесбосу та інших грецьких островів, уразливих перед пандемією Covid-19, переїдуть у номери вільних готелів", - зазначила Йоханссон.

Раніше повідомлялося, що у Греції через спалах коронавірусу на двотижневий карантин закрили табір для біженців поблизу Афін. Коронавірус виявили у 21 людини в таборі, розташованому за 75 кілометрів від грецької столиці. Загалом на території табору мешкають близько 2500 біженців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Греції стався спалах коронавірусу на борту круїзного лайнера "El Venizelos". Захворювання на коронавірус виявили у 20 пасажирів лайнера. На борту судна перебувають від 30 до 82 українців.

Турецькі вчені перейшли до другого етапу розробки вакцини проти COVID-19 У Таїланді зафіксували перший випадок передачі коронавірусу від мертвої людини
Новини України КоронавірусГреція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся