В Грецію у пусті через коронавірус готелі переселять тисячу мігрантів

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Це зроблять для попередження поширення коронавірусу серед них

Близько тисячі мігрантів перемістять з таборів на Лесбосі та інших островах Греції до порожніх готелів на материку через небезпеку поширення коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter єврокомісара із внутрішніх справ Ілва Йоханссона.

Мова йде про готелі, які пустують через поширення коронавірусу.

"Завдяки спільним зусиллям Єврокомісії, агенції ООН з питань міграції та біженців, уряду Греції та щедрості грецьких громадян, близько 1000 мігрантів з Лесбосу та інших грецьких островів, уразливих перед пандемією Covid-19, переїдуть у номери вільних готелів", - зазначила Йоханссон.

Раніше повідомлялося, що у Греції через спалах коронавірусу на двотижневий карантин закрили табір для біженців поблизу Афін. Коронавірус виявили у 21 людини в таборі, розташованому за 75 кілометрів від грецької столиці. Загалом на території табору мешкають близько 2500 біженців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Греції стався спалах коронавірусу на борту круїзного лайнера "El Venizelos". Захворювання на коронавірус виявили у 20 пасажирів лайнера. На борту судна перебувають від 30 до 82 українців.