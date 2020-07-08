В Грецию не пустили еще одну украинку

Фото: МИД Украины (РБК-Украины)

Женщина ожидает возвращения в Украину

В Грецию не пустили еще одну украинцу. Женщина ожидает возвращения в Украину в аэропорту Афин.

Об этом РБК-Украина сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, ситуация находится на контроле посольства Украины в Греции.

"Обращений на горячую линию департамента консульской службы не было. Посольство Украины в Греции информировало про одну гражданку Украины, которая прибыла 07.07.2020 рейсом WizzAir в 21:25 в Афины с туристической целью и которой отказано во въезде. Ожидает возвращения домой", - сообщил Погорельцев.

Напомним, днями в Грецию не пустили группу украинцев из 17 туристов и поместили в полицейский изолятор на территории аэропорта Афин.

Позже в МИД Украины сообщили, что причиной инцидента с украинскими гражданами в Греции стала ошибка авиакомпаний.

Впоследствии трех туристов из группы задержанных украинцев в Афинах пропустили в Грецию, остальные отправились самолетом в Украину.