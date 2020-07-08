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У Грецію не пустили ще одну українку

Греція, Середа 08 липня 2020 оновлено 13:58
У Грецію не пустили ще одну українку
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Светлевская

Жінка чекає на повернення в Україну

В Грецію не пустили ще одну українку. Жінка чекає на повернення в Україну в аеропорту Афін.

Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

За його словами, ситуація перебуває на контролі посольства України в Греції.

"Звернень на гарячу лінію департаменту консульської служби не було. Посольство України в Греції інформувало про одну громадянку України, яка прибула 07.07.2020 рейсом WizzAir о 21:25 в Афіни з туристичною метою і якій відмовлено у в'їзді. Чекає повернення додому", - повідомив Погорільців.

Нагадаємо, днями в Грецію не пустили групу українців з 17 туристів і помістили в поліцейський ізолятор на території аеропорту Афін.

Пізніше у МЗС України повідомили, що причиною інциденту з українськими громадянами в Греції стала помилка авіакомпаній.

Згодом трьох туристів із групи затриманих українців в Афінах пропустили в Грецію, інші вилетіли літаком в Україну.

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