В Грецию не пропустили группу украинских туристов, - МИД

В Грецию не пропустили группу из 17 украинских граждан. Они не были допущены в страну в связи с действующими ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента Консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что 17 украинцев, которые прибыли рейсом из Киева в Афины, задержали. После этого пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей.

"Наших граждан не задержали. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и отвез гражданам. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - сообщил Погорельцев.

По его словам, посольство Украины в Греции начало заниматься украинцами после того, как стало известно об инциденте. Завтра в МИД обещают предоставить развернутый комментарий по этому поводу.

"Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой, с точки зрения эпидемиологической ситуации, период планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядке въезда в ту или иную иностранную страну", - резюмировал Погорельцев.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о странах, которые открыли свои границы для Украины.

Кроме того, в Минздраве объяснили ограничения на въезд украинцам в Европейский Союз.

Ранее Совет Евросоюза обнародовал список стран, для которых откроют внешние границы.