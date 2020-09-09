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Грецию охватили лесные пожары

Среда 09 сентября 2020 21:10
Грецию охватили лесные пожары
Фото: пожар в Греции (ekathimerini.com)
Автор: Андрей Козловский

В Греции вокруг Афин и в других районах страны наблюдаются лесные пожары. Спасатели задействовали авиацию для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, пожар бушует в лесах, оливковых рощах, кустарниках и виноградниках в районе Фериз недалеко от Каливии. К тушению пожара были привлечены 180 спасателей, 8 вертолетов, а также 5 самолетов.

Жителям близлежащих районов Афин было приказано оставить свои дома и отправиться на пляжи. Также были перекрыты основные дороги, ведущие к археологическим раскопкам Сунион.

Кроме того, пожары зафиксированы недалеко от Неа Макри, морского курорта на восток от Афин, на островах Андрос, Тасос и Крит, а также в двух местах на юге Пелопоннеса.

Напомним, сегодня на острове Лесбос (Греция) ввели чрезвычайное положение, после того, как там произошел пожар в крупнейшем лагере для мигрантов Мория.

Также ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния проходит крупная спасательная операция из-за лесных пожаров.

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