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Грецію охопили лісові пожежі 

Середа 09 вересня 2020 21:10
Грецію охопили лісові пожежі 
Фото: пожежа в Греції (ekathimerini.com)
Автор: Андрій Козловський

У Греції навколо Афін і в інших районах країни спостерігаються лісові пожежі. Рятувальники задіяли авіацію для того, щоб взяти ситуацію під контроль.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, пожежа вирує в лісах, оливкових гаях, чагарниках і виноградниках в районі Феріз недалеко від Калівії. До гасіння пожежі були залучені 180 рятувальників, 8 вертольотів, а також 5 літаків.

Жителям прилеглих до Афін районів було наказано залишити свої будинки та відправитися на пляжі. Також були перекриті основні дороги, що ведуть до археологічних розкопок Суніон.

Крім того, пожежі зафіксовані недалеко від Неа Макрі, морського курорту на схід від Афін, на островах Андрос, Тасос і Крит, а також у двох місцях на півдні Пелопоннесу.

Нагадаємо, сьогодні на острові Лесбос (Греція) запровадили надзвичайний стан, після того, як там сталася пожежа у найбільшому таборі для мігрантів Морія.

Також раніше повідомлялось, що в американському штаті Каліфорнія проходить велика рятувальна операція через лісові пожежі.

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