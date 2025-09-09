У Греції стався землетрус: у багатьох містах відчули поштовхи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ekathimerini.com , а також на новинне агентство Reuters.

Повідомляється, що інцидент стався у вівторок о 00:27 за місцевим часом, і землетрус поступово набирав силу. Повідомлень про постраждалих або руйнування поки що не надходило.

Афінський Інститут геодинаміки на своєму вебсайті повідомив, що епіцентр знаходився приблизно за п'ять кілометрів на північний захід від міста Неа Стіра на малій глибині 13,6 кілометра.

Представники місцевої влади відзначили інтенсивність поштовхів. Мер Марафонаса, Стергіос Циркас, заявив, що землетрус "був дуже інтенсивним", але руйнувань поки що не зафіксовано. Аналогічні відомості надійшли та з Карістоса на півдні Евії.

За інформацією агентства Reuters, землетрус відчувався також в Афінах, розташованих приблизно за 50 км на північний захід від епіцентру. Глибину залягання вогнища оцінено в 10 кілометрів. Представник пожежної служби повідомив, що звернень про допомогу поки не надходило, але сили продовжують перевірку можливого збитку.

Підземні поштовхи біля Евії нагадують про сейсмічну активність регіону, і фахівці настійно рекомендують місцевим жителям зберігати пильність і дотримуватися інструкцій служб безпеки. Інститут геодинаміки продовжує моніторинг сейсмічної ситуації.