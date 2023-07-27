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У Греції пожежа зачепила склад з боєприпасами: почалася детонація

Ілюстративне фото: у Греції пожежа зачепила склад з боєприпасами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Греції пожежі дійшли до складу боєприпасів, через що там почалася серія сильних вибухів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

За інформацією грецького видання, в центральній частині Греції пожежа охопила склад боєприпасів біля великої військової авіабази та викликала серію сильних вибухів, внаслідок яких у довколишніх будинках були вибиті вікна.

У ВПС розповіли, що всіх людей, які були на складі боєприпасів, завчасно евакуювали. Це стосується і мешканців довколишніх сіл.

Через сильну пожежу довелося на кілька годин закрити ділянку найжвавішої автомагістралі Греції, а також затримати залізничне сполучення, що проходить через район, де знаходиться склад.

Пожежі у Греції

Нагадаємо, через рекордну спеку в різних районах Греції почалися масштабні лісові пожежі. Це призвело до припинення роботи багатьох готелів на грецькому острові Родос. Близько 19 тисяч туристів було евакуйовано.

Також людей евакуювали на острові Корфу.

За даними станом на 26 липня, через сильні лісові пожежі в Греції загинули щонайменше троє людей.

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ГреціяПожежаВибух