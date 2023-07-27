В Греции пожар задел склад с боеприпасами: началась детонация

По информации греческого издания, в центральной части Греции пожар охватил склад боеприпасов возле крупной военной авиабазы и вызвал серию сильных взрывов, в результате которых в близлежащих домах были выбиты окна.

В ВВС рассказали, что всех людей, которые находились на складе боеприпасов, заблаговременно эвакуировали. Это касается и жителей близлежащих деревень.

Из-за сильного пожара пришлось на несколько часов закрыть участок самой оживленной автомагистрали Греции, а также задержать железнодорожное сообщение, проходящее через район, где находится склад.

Пожары в Греции

Напомним, из-за рекордной жары в различных районах Греции начались масштабные лесные пожары. Это привело к прекращению работа многих гостиниц на греческом острове Родос. Около 19 тысяч туристов были эвакуированы.

Также людей эвакуировали и на острове Корфу.

Согласно данным по состоянию на 26 июля, из-за сильных лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере три человека.