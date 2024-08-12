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У Греції масштабна лісова пожежа дісталася околиць Афін, тисячі людей евакуйовано

Фото: У Греції масштабна лісова пожежа дісталася околиць Афін (x.com/nomadpossum)
Автор: Валерія Поліщук

Масштабна лісова пожежа охопила північні райони Афін, що змусило владу Греції евакуювати тисячі людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Пожежна служба наказала жителям кількох міст навколо грецької столиці, включно з історичним Марафоном, покинути свої будинки. Аварійні служби працювали цілодобово, щоб забезпечити безпеку місцевого населення.

У селах Варнава і Грамматико вогонь знищив будинки, і пожежники рятували людей, які опинилися заблокованими в автомобілях під час спроби евакуюватися.

Ситуацію ускладнює також сильний вітер зі швидкістю 63-74 км/год, через який вогонь поширювався блискавично. 

У неділю Греція боролася з 40 пожежами, з яких сім були настільки великими, що пожежні служби не могли їх контролювати. Кілька регіонів залишалися в стані підвищеної готовності до пожеж у неділю та понеділок.

Міністр з питань кліматичних криз і цивільної оборони Греції Васіліс Кікіліас попередив, що через високі температури, пориви вітру і посуху половина країни перебуває в зоні підвищеного ризику.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перервав свою відпустку і повернувся в Афіни, щоб особисто контролювати ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. До вечора пожежа у Варнаві вже знищила 100 квадратних кілометрів землі.

Жителі Варнави і Граматико отримали наказ про евакуацію за національним номером екстреного виклику, а жителям Марафону наказали вирушити в прибережне місто Неа Макрі.

За словами представника пожежної служби Василіса Ватракогіанніса, вогонь просувався до озера Марафон, і сили, що протистояли йому, постійно збільшувалися, зосереджуючись на боротьбі з полум'ям, яке в деяких місцях сягало 25 метрів у висоту.

Попри залучення 165 пожежників, 30 автомобілів і кількох літаків, сильний вітер ускладнював зусилля з приборкання вогню, який, як очікується, вируватиме всю ніч. Лікарні Афін були приведені в стан підвищеної готовності, оскільки густий дим охопив деякі райони міста.

Цього літа Греція пережила сотні пожеж на тлі найспекотніших червня і липня за всю історію спостережень.

Раніше повідомлялося, що кліматологи висловлюють стурбованість через так звану "теплову хвилю", яка встановила світові температурні рекорди в липні 2024 року і досі продовжує впливати на певні райони Європи.

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ГреціяПожежа