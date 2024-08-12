В Греции масштабный лесной пожар добрался до окрестностей Афин, тысячи людей эвакуированы

Пожарная служба приказала жителям нескольких городов вокруг греческой столицы, включая исторический Марафон, покинуть свои дома. Аварийные службы работали круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность местного населения.

В селах Варнава и Грамматико огонь уничтожил дома, и пожарные спасали людей, которые оказались заблокированными в автомобилях при попытке эвакуироваться.

Ситуацию осложняет также сильный ветер со скоростью 63-74 км/ч, из-за которого огонь распространялся молниеносно.

В воскресенье Греция боролась с 40 пожарами, из которых семь были настолько большими, что пожарные службы не могли их контролировать. Несколько регионов оставались в состоянии повышенной готовности к пожарам в воскресенье и понедельник.

Министр по вопросам климатических кризисов и гражданской обороны Греции Василис Кикилиас предупредил, что из-за высоких температур, порывов ветра и засухи половина страны находится в зоне повышенного риска.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск и вернулся в Афины, чтобы лично контролировать ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. К вечеру пожар в Варнаве уже уничтожил 100 квадратных километров земли.

Жители Варнавы и Грамматико получили приказ об эвакуации по национальному номеру экстренного вызова, а жителям Марафона было приказано отправиться в прибрежный город Неа Макри.

По словам представителя пожарной службы Василиса Ватракогианниса, огонь продвигался к озеру Марафон, и силы, противостоящие ему, постоянно увеличивались, сосредотачиваясь на борьбе с пламенем, которое в некоторых местах достигало 25 метров в высоту.

Несмотря на привлечение 165 пожарных, 30 автомобилей и нескольких самолетов, сильный ветер затруднял усилия по обузданию огня, который, как ожидается, будет бушевать всю ночь. Больницы Афин были приведены в состояние повышенной готовности, поскольку густой дым охватил некоторые районы города.

Этим летом Греция пережила сотни пожаров на фоне самых жарких июня и июля за всю историю наблюдений.