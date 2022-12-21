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Греція закрила свій повітряний простір для літаків з Білорусі, - ЗМІ

Фото: Греція закрила свій повітряний простір для літаків із Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Греція вирішила закрити свій повітряний простір для літаків з Білорусі. При цьому Афіни заборонили рейси до РБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pentapostagma.

Як зазначає видання, таке рішення пов'язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі Білорусі у війні Росії проти України. Таким чином, сьогодні влада країни затвердила відповідну директиву про запровадження низки обмежень.

"Відповідно до рішення ради літакам, що експлуатуються авіаперевізниками Білорусі, забороняється посадка, зліт з території Греції або проліт над її територією", - сказано в директиві.

При цьому грецькі авіаперевізники повинні не виконувати польоти до Мінська та не залітати у повітряний простір Білорусі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що авіакомпаніям Молдови заборонили відновлювати рейси до Росії.

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БілорусьГреціяВійна Росії проти України