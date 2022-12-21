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Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси, - СМИ

Фото: Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси. При этом Афины запретили рейсы в РБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pentapostagma.

Как отмечает издание, такое решение связано с ростом опасений насчет возможного прямого участия Беларуси в войне России против Украины. Таким образом, сегодня власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.

"В соответствии с решением совета эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси самолетам, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией", - сказано в директиве.

При этом греческие авиаперевозчики должны не выполнять полеты в Минск и не залетать в воздушное пространство Беларуси.

Напомним, ранее стало известно, что авиакомпаниям Молдовы запретили возобновлять рейсы в Россию.

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