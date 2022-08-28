Греция задействовала ракету С-300 для преследования турецких истребителей, - СМИ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Греции С-300 были задействованы для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.
Об этом заявили источники в Министерстве национальной обороны Турции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
Инцидент произошел в августе.
Издание отмечает, что инцидент не совместим с духом союзничества. Несмотря "враждебный акт", истребители выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на базы.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не планирует вступать в открытый военный конфликт с Грецией, несмотря на разногласия.