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Греція задіяла ракету С-300 для переслідування турецьких винищувачів, - ЗМІ

Фото: Греція задіяла ракету С-300 для переслідування турецьких винищувачів (flickr.com/my_public_domain_photos)
Автор: Валерія Поліщук

Системи протиповітряної оборони (ППО) Греції С-300 були задіяні для переслідування винищувачів F-16 командування ВПС Туреччини в міжнародному повітряному просторі в Егейському і Середземному морях.

Про це заявили джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Інцидент стався в серпні.

Видання зазначає, що інцидент не сумісний з духом союзництва. Наперекір "ворожий акт", винищувачі виконали заплановані завдання і благополучно повернулися на бази.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара не планує вступати у відкритий військовий конфлікт з Грецією, попри розбіжності.

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