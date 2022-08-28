Греція задіяла ракету С-300 для переслідування турецьких винищувачів, - ЗМІ

Системи протиповітряної оборони (ППО) Греції С-300 були задіяні для переслідування винищувачів F-16 командування ВПС Туреччини в міжнародному повітряному просторі в Егейському і Середземному морях.
Про це заявили джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
Інцидент стався в серпні.
Видання зазначає, що інцидент не сумісний з духом союзництва. Наперекір "ворожий акт", винищувачі виконали заплановані завдання і благополучно повернулися на бази.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара не планує вступати у відкритий військовий конфлікт з Грецією, попри розбіжності.