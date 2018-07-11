Греція висилає двох російських дипломатів через загрозу нацбезпеці

Дипломатів підозрюють у незаконних діях, які підривають національну безпеку

Уряд Греції прийняв рішення вислати двох російських дипломатів і заборонити в'їзд в країну ще двом. Про це в середу повідомляє видання Кathimerini.

Так, згідно з інформацією видання, грецькі власті звинувачують дипломатів у спробах втручання у внутрішні справи країни.

Крім того, їх підозрюють у незаконних діях, які підривають національну безпеку.

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити консульство РФ в Сіетлі.

Як повідомлялося, з США будуть вислані 12 російських дипломатів при ООН в Нью-Йорку і 48 співробітників посольства Росії у Вашингтоні через "таємні операції розвідки, які підривають національну безпеку США".

Уряд США також закриває російське консульство в Сіетлі, яке, на думку високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, стало ключовим форпостом у розвідувальних операціях Росії".

Крім того, повідомлялося, що Польща вирішила вислати з країни чотирьох російських дипломатів.