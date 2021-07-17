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Греция вводит обязательную вакцинацию для госслужащих

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Греция, Суббота 17 июля 2021 14:54
Греция вводит обязательную вакцинацию для госслужащих Фото: Греция вводит обязательную вакцинацию для госслужащих (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На следующей неделе правительство Греции представит решение, которое будет регулировать обязательную вакцинацию от COVID-19 государственных служащих. Тех, кто будет отказываться от прививки будут отправлять в неоплачиваемый отпуск "до конца пандемии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

"Государственных служащих, которые отказываются пройти вакцинацию будут отправлять в неоплачиваемый отпуск "до конца пандемии". Так, сотрудниками будет разрешено вернуться к работе, как только власти признают, что опасность для здоровья больше не существует",- говорится в сообщении.

Отмечено, что такое решение правительства положило конец спекуляциям о возможных увольнениях, которые подогревались на прошлой неделе заявлениями министров развития и внутренних дел.

Кроме этого, известно о еще одном нововведении - работодатели в частном секторе будут иметь право запрашивать у работника свидетельство о вакцинации, что усилит контроль за иммунизацией.

Напомним, со вчерашнего дня в Греции невакцинированные граждане не могут посещать развлекательные заведения.

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