Греція вводить обов’язкову вакцинацію для держслужбовців
Наступного тижня уряд Греції представить рішення, яке регулюватиме обов'язкову вакцинацію від COVID-19 державних службовців. Тих, хто відмовлятиметься від щеплення відправлятимуть у неоплачувану відпустку "до кінця пандемії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.
"Державних службовців, які відмовлятимуться пройти вакцинацію буде відправлено в неоплачувану відпустку "до кінця пандемії". Так, співробітникам буде дозволено повернутися до роботи, як тільки влада визнає, що небезпека для здоров'я більше не існує", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що таке рішення уряду поклало край спекуляціям про можливі звільнення, які підігрівалися минулого тижня заявами міністрів розвитку і внутрішніх справ.
Крім цього, відомо про ще одне нововведення - роботодавці в приватному секторі матимуть право запитувати у працівника свідоцтво про вакцинацію, що посилить контроль за імунізацією.
Нагадаємо, від учора в Греції невакциновані громадяни не можуть відвідувати розважальні заклади.