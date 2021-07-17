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Греція вводить обов’язкову вакцинацію для держслужбовців

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Греція, Субота 17 липня 2021 14:54
Греція вводить обов’язкову вакцинацію для держслужбовців Фото: Греція вводить обов’язкову вакцинацію для держслужбовців (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Наступного тижня уряд Греції представить рішення, яке регулюватиме обов'язкову вакцинацію від COVID-19 державних службовців. Тих, хто відмовлятиметься від щеплення відправлятимуть у неоплачувану відпустку "до кінця пандемії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

"Державних службовців, які відмовлятимуться пройти вакцинацію буде відправлено в неоплачувану відпустку "до кінця пандемії". Так, співробітникам буде дозволено повернутися до роботи, як тільки влада визнає, що небезпека для здоров'я більше не існує", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що таке рішення уряду поклало край спекуляціям про можливі звільнення, які підігрівалися минулого тижня заявами міністрів розвитку і внутрішніх справ.

Крім цього, відомо про ще одне нововведення - роботодавці в приватному секторі матимуть право запитувати у працівника свідоцтво про вакцинацію, що посилить контроль за імунізацією.

Нагадаємо, від учора в Греції невакциновані громадяни не можуть відвідувати розважальні заклади.

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