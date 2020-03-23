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Греція вводить комендантську годину через зростання зараження коронавірусом

Новини » Суспільство     23.03.2020 - 05:41
Греція вводить комендантську годину через зростання зараження коронавірусом
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Протягом неділі в Греції зареєстрували 94 нових випадки

Греція вводить комендантську годину після різкого зростання захворюваності коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.

З ранку понеділка, 23 березня, рух в країні буде обмежено, за рідкісними винятками. На вулиці будуть допускатися тільки ті, хто йде на роботу або повертається з роботи, робить покупки в магазині або купує ліки, відвідує лікаря.

"Можливо, це останній крок, який повинен бути зроблений швидко... Ми не повинні доходити до того моменту, коли нам доведеться вибирати, хто живе, а хто вмирає", - заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

У неділю, 22 березня, Греція підтвердила 94 нових випадки захворювання. Це був найбільший стрибок протягом одного дня, в результаті чого загальне число випадків захворювання збільшилася до 624.

Посилаючись на Італію, яка в суботу повідомила про майже 800 нових смертельних випадки, Міцотакіс сказав, що його обов'язок - "не допустити, щоб така трагедія звалилася на Грецію".

Раніше влада Греції наказала закрити готелі по всій країні до 30 квітня, посиливши заходи щодо запобігання поширення респіраторного захворювання COVID-19.

Нагадаємо, Сирія вперше заявила про виявлення першого випадку зараження коронавірусом.

Додамо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель в неділю, 22 березня, пішла на карантин після контакту з хворим коронавірусом. Так, у лікаря, який нещодавно робив щеплення Меркель, діагностували зараження коронавірусом.

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