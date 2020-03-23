ВОЗ опубликовала последние данные о ситуации с коронавирусом в мире

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Число зараженных приближается к 300 тысячам

Всемирная организация здравоохранения обнародовала данные о ситуации с коронавирусом COVID-19 в мире на 22 марта. Об этом говорится на сайте ВОЗ.

Отмечается, что всего в мире подтверждено 294 тысячи 110 случаев в 186 странах и территориях. Умерли уже 12 944 человек.

"Самые большие потери в Италии, где скончалось 4 827 заболевших", - сообщает ВОЗ.

По количеству заразившихся, на третьем месте в мире Испания - 24 тыс. 926 человек. На четвертом - Иран (21 тыс. 638 человек).

Напомним, Сирия впервые заявила о выявленном случае заражения коронавирусом. Добавим, что канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 марта, ушла на карантин из-за контакта с больным коронавирусом. Так, у врача, который недавно делал прививки Меркель, диагностировали заражение коронавирусом.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс прошел тест на коронавирус. Накануне на наличие коронавируса проверилась его жена Карен.