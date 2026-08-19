Греція висунула умову щодо ракет С-300 для України, - Forbes

Тривалий час українська ППО не здатна повноцінно відбивати масовані атаки Росії через дефіцит ракет для Patriot. Київ активно шукає альтернативні варіанти, однак отримати їх також непросто.

До прикладу, Греція не поспішає відмовлятися від власних С-300 на прохання Києва та його партнерів.

Афіни заявляють, що не будуть цього робити, поки не отримають повноцінної заміни.

Однією з причин свого рішення Греція називає напружену безпекову ситуацію в регіоні. Країна вважає власну систему ППО важливою частиною стримування Туреччини, тому, мовляв, боїться залишатися без С-300.

Афіни хотіли б отримати взамін Patriot, однак такий розвиток подій є малоймовірним.

Як пояснює Forbes, цілком імовірно, не лише це стримує Грецію від угоди з Україною.

Серед інших можливих причин - часткове погіршення відносин між Києвом та Афінами після того, як український морський безпілотник виявили на грецькій території. Це сталося неподалік острова Лефкада.

Ще один можливий фактор, який впливає на позицію Греції, - відносини з Росією.

Так, Афіни можуть боятися негативної реакції Кремля у разі передачі стратегічних систем Україні.

"Крім того, Москва застерегла Грецію від цього, зазначивши, що Афінам потрібен її дозвіл на передачу цих ракетних систем будь-якій третій стороні. А Росія не бажає дозволяти Україні придбання таких стратегічних систем з абсолютно очевидних причин", - пояснює видання.