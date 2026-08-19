Греция выдвинула условие по ракетам С-300 для Украины, - Forbes

Долгое время украинская ПВО не способна полноценно отражать массированные атаки России из-за дефицита ракет для Patriot. Киев активно ищет альтернативные варианты, однако получить их тоже непросто.

К примеру, Греция не спешит отказываться от собственных С-300 по просьбе Киева и его партнеров.

Афины заявляют, что не будут этого делать, пока не получат полноценную замену.

Одной из причин своего решения Греция называет напряженную ситуацию с безопасностью в регионе. Страна считает собственную систему ПВО важной частью сдерживания Турции, потому, мол, боится оставаться без С-300.

Афины хотели бы получить взамен Patriot, однако такое развитие событий маловероятно.

Как объясняет Forbes, по всей вероятности, не только это сдерживает Грецию от соглашения с Украиной.

Среди других возможных причин - частичное ухудшение отношений между Киевом и Афинами после того, как украинский морской беспилотник был обнаружен на греческой территории. Это произошло недалеко от острова Лефкада.

Еще один возможный фактор, влияющий на позицию Греции, - отношения с Россией.

Так, Афины могут бояться негативной реакции Кремля в случае передачи стратегических систем Украине.

"Кроме того, Москва предостерегла Грецию от этого, отметив, что Афинам нужно ее разрешение на передачу этих ракетных систем любой третьей стороне. А Россия не желает разрешать Украине приобретение таких стратегических систем по совершенно очевидным причинам", - объясняет издание.