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Греция ужесточила карантин из-за коронавируса

Греция, Суббота 02 января 2021 15:52
Греция ужесточила карантин из-за коронавируса
Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В Греции до 11 января продлили и ужесточили карантин из-за коронавируса. С 6:00 воскресенья, 3 января, до 6:00 11 января приостановили все виды деятельности и услуг, которые были постепенно разрешены до Рождества.

Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас.

Будет прекращена работа книжных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, станций техосмотра автомобилей, запрещаются охота и рыбалка, будут закрыты церкви.

Также вводится запрет на поездки с 21:00 до 5:00 для всех, кроме тех, кто продолжает работать или нуждается в медицинской помощи.

Петсас отметил, что все это необходимо, чтобы нормализовать эпидемиологическую ситуацию в стране и постепенно вернуться к нормальной жизни.

Ожидается, что с 11 января дети смогут вернуться в школы.

По словам представителя правительства, ситуация с коронавирусом в Греции лучше, чем во многих европейских странах, однако число случаев заражения все еще велико.

Напомним, ранее правительство Греции запретило в рождественский сезон традиционное колядование из-за коронавируса.

Как писало РБК-Украина, массовая вакцинация населения от коронавируса в этой стране может начаться в феврале. Ожидается, что программа вакцинации должна быть завершена к лету.

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