Греція посилила карантин через коронавірус

Фото: тест на коронавірус (УНІАН)

У Греції до 11 січня продовжили і посилили карантин через коронавірус. З 6:00 неділі, 3 січня, до 6:00 11 січня призупинили всі види діяльності і послуг, які були поступово дозволені до Різдва.

Про це повідомив офіційний представник уряду країни Стеліос Петсас.

Буде припинено роботу книжкових магазинів, перукарень та салонів краси, станцій техогляду автомобілів, забороняються полювання та риболовля, будуть закриті церкви.

Також вводиться заборона на поїздки з 21:00 до 5:00 для всіх, крім тих, хто продовжує працювати або потребує медичної допомоги.

Петсас зазначив, що все це необхідно, щоб нормалізувати епідеміологічну ситуацію в країні і поступово повернутися до нормального життя.

Очікується, що з 11 січня діти зможуть повернутися в школи.

За словами представника уряду, ситуація з коронавірусом у Греції краще, ніж у багатьох європейських країнах, проте число випадків зараження все ще велике.

Нагадаємо, раніше уряд Греції заборонив у різдвяний сезон традиційне колядування через коронавірус.

Як писало РБК-Україна, масова вакцинація населення від коронавірусу в цій країні може початися в лютому. Очікується, що програма вакцинації повинна бути завершена до літа.