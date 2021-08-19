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Греция усиливает охрану границы из-за возможного потока мигрантов из Афганистана

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Греция, Четверг 19 августа 2021 17:03
Греция усиливает охрану границы из-за возможного потока мигрантов из Афганистана Фото: Греция усиливает охрану границы из-за возможного потока мигрантов из Афганистана (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Греции разрабатывают планы патрулирования и охраны границ. Страна готовится к возможному миграционному давлению со стороны Турции в ближайшие недели из-за событий в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Указано, что правительство во время заседания обсудило меры, подобные тем, которые были введены в марте 2020 года во время кризиса на границе в районе Эврос.

В частности, сообщается о завершении строительства 27-километрового забора в Эвросе и установке, а также эксплуатации автоматизированной системы пограничного наблюдения.

Соответствующая система содержит в себе 11 новых камер и радаров и имеет возможность видеть на территории Турции до 15 километров, что позволяет передавать изображения в оперативные центры греческой полиции вдоль границы.

Между тем правоохранители заявили, что уже усилили патрулирование и наблюдение на границе, добавив, что в течение предыдущих 24 часов они оценивали оперативные средства, находящиеся в их распоряжении, такие как слезоточивый газ и световые гранаты.

Кроме этого были активированы беспилотники, а в ближайшие дни военные, как ожидается, увеличат свое присутствие в этом районе.

Также ожидается, что береговая охрана продолжит развертывание личного состава и средств в восточной части Эгейского моря.

Есть также предложения о прекращении процесса предоставления убежища, как это было во время недавнего кризиса с Турцией.

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Греция Афганистан Миграционный кризис
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