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Греція посилює охорону кордону через можливий потік мігрантів з Афганістану

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Греція, Четвер 19 серпня 2021 17:03
Греція посилює охорону кордону через можливий потік мігрантів з Афганістану Фото: Греція посилює охорону кордону через можливий потік мігрантів з Афганістану (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Греції розробляють плани патрулювання та охорони кордонів. Країна готується до можливого міграційного тиску з боку Туреччини в найближчі тижні через події в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Вказано, що уряд під час засідання обговорив заходи, подібні до тих, які були введені в березні 2020 року під час кризи на кордоні в районі Еврос.

Зокрема, повідомляється про завершення будівництва 27-кілометрового забору в Евросі та установки і експлуатації автоматизованої системи прикордонного спостереження.

Відповідна система містить в собі 11 нових камер і радарів та має можливість бачити на території Туреччини до 15 кілометрів і передавати зображення в оперативні центри грецької поліції уздовж кордону.

Між тим правоохоронці заявили, що вже посилили патрулювання і спостереження на кордоні, додавши, що протягом попередніх 24 годин вони оцінювали оперативні засоби, що знаходяться в їх розпорядженні, такі як сльозогінний газ і світлові гранати.

Крім цього були активовані безпілотники, а найближчими днями військові, як очікується, збільшать свою присутність в цьому районі.

Також очікується, що берегова охорона продовжить розгортання особового складу та засобів в східній частині Егейського моря.

Є також пропозиції про припинення процесу надання притулку, як це було під час недавньої кризи з Туреччиною.

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Греція Афганистан Міграційна криза
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