Греция и Турция обменялись обвинениями из-за конфликта в Средиземноморье

Сегодня, 12 октября, Греция раскритиковала Турцию за очередную отправку разведывательного судна в спорные воды в Восточном Средиземноморье. В ответ Анкара заявила, что у Греции нет права на протест относительно разведочных работ на расстоянии 15 км от турецкого побережья.

Об этом сообщает Kathimerini.

"Турция доказала, что ей нельзя доверять. Все те, кто верил, что Турция имела в виду все, что она сказала перед Европейским саммитом 1-2 октября, теперь меняют мнение", - заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

Ранее в понедельник Турция выпустила морской консультативный вывод о том, что она планирует направить в этот регион исследовательское судно Oruc Reis, вызвав резкую критику со стороны Греции.

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что критика Греции является необоснованными обвинениями, что не имеет никакого отношения к международному праву.

"Недопустимо, чтобы существовала оппозиция против нашей страны, которая имеет самую длинную береговую линию в Восточном Средиземноморье и которая действует в 15 километрах от ее материковой части", - говорится в заявлении турецкого ведомства.

Напомним, 1 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о создании механизма для урегулирования конфликта между Турцией и Грецией.

Также ранее Греция заявляла о готовности к войне с Турцией за нефть в Средиземном море.